تفكيك شبكة للاتجار بالبشر وتحرير ثلاث نساء ضحايا في بغداد

شفق نيوز - بغداد

أفادت مديرية مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، بتفكيك شبكة للاتجار بالبشر وتحرير ثلاث نساء مختطفات في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان اليوم، أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من خلال مديرية مكافحة الاتجار بالبشر، وبإشراف القاضي المتخصص في محكمة تحقيق الكرخ الأولى، تمكنت من تنفيذ عملية دقيقة في جانب الكرخ ببغداد أسفرت عن تحرير ثلاث ضحايا تعرضن لجريمة الاتجار بالبشر وتفكيك شبكة إجرامية مكونة من أربعة متهمين.

ووفقا للبيان، فقد جاءت هذه النتائج بعد متابعة استخبارية مكثفة واستحصال الموافقات القضائية الأصولية.