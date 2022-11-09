تفاصيل جديدة عن عملية قصف الناقلات على الحدود العراقية – السورية

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول في هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة بشأن قصف ناقلات للمشتقات النفطية على الحدود العراقية – السورية في وقت سابق من فجر اليوم الأربعاء.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة شفق نيوز، ان "(22) ناقلة محملة بمادة الجاز دخلت من منفذ زرباطية كمساعدات مرسلة من ايران الى لبنان"، مبينا أنها "دخلت بشكل اصولي ورسمي الى الأراضي العراقية وكذلك خرجت بشكل رسمي و أصولي الى سوريا من أجل وصولها الى لبنان".

وأضاف ان "عدد الناقلات التي عبرت الأراضي العراقية نحو السورية فقط (8) من أصل الـ(22) والتي تم قصفها هي فقط (2) والصهاريج المتبقية سيتم دخولها الى الأراضي السورية خلال الساعات المقبلة بشكل اصولي ورسمي".

وبين المصدر العراقي المسؤول، ان "العراق لم يسجل أي خسائر بشرية او مادية جراء هذا القصف"، مردفا بالقول أنه "لا نعرف حجم الخسائر البشرية لدى الجانب السوري، كون عملية القصف تمت داخل الأراضي السورية".

وكان مصدر أمني، قد أفاد في وقت سابق من اليوم، بأن طائرة مسيرة استهدفت صهاريج محملة بالوقود على الحدود العراقية - السورية.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن 23 صهريج وقود كانت بصدد الخروج من منفذ القائم إلى الجانب السوري، موضحاً أنه حال خروج اثنين من تلك الصهاريج من المنفذ ودخولها سوريا بأتجاه البوكمال، تم استهداف الصهاريج من قبل طائرة مسيرة واحراقهما في ساحة المنفذ السوري.

وبيّن أن 21 صهريجاً تم التحفظ عليهن داخل المنفذ العراقي.