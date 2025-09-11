تطويق خمس مناطق في بغداد.. القبض على 60 متهماً و24 أجنبياً

شفق نيوز- بغداد

نفذت قيادة عمليات بغداد، يوم الخميس، عملية أمنية واسعة شملت تطويق خمس مناطق في العاصمة، أسفرت عن القبض على 60 متهماً و 24 أجنبياً مخالفاً.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الحملة طالت مناطق "حي البساتين، الزعفرانية، المدائن، النهروان" وقضاء المحمودية، على جانبي الكرخ والرصافة، بهدف ملاحقة الخارجين عن القانون ومداهمة أوكار السلاح غير المرخص، فضلاً عن تدقيق ملفات العمالة الأجنبية وتنفيذ مذكرات القبض القضائية.

وأضاف البيان أن المعتقلين متهمون بمخالفات قانونية متنوعة، بينهم من بحوزتهم أسلحة غير مرخصة، كما تم ضبط أعداد من الأسلحة والاعتدة غير القانونية.

وأشارت قيادة عمليات بغداد إلى أن العملية نفذت عبر تشكيلات الفرقتين الأولى، الخامسة، والسابعة عشر شرطة اتحادية، بالتعاون مع قيادة شرطة الرصافة والأجهزة الاستخبارية، ضمن جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة.