تصفية 6 عناصر إرهابية بضربة لسلاح الجو العراقي في كركوك

شفق نيوز / نفذ سلاح الجو العراقي "طائرات F16"، يوم الاثنين، ضربة جوية في قاطع عمليات كركوك "وادي الشاي"، أسفرت عن مقتل مفرزة إرهابية مكونة من 6 عناصر، وتدمير عدد من المضافات.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الضربة نفذت بناءً على توجيهات قيادة العمليات المشتركة، واستمراراً للنهج التعرضي وملاحقة عناصر داعش الارهابية، ووفقاً لمعلومات دقيقة ومتابعة فنية من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية وبإشراف وتخطيط ومتابعة خلية الاستهداف في القيادة".