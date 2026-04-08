تستدرج الفتيات و"الفتيان" القاصرين.. تفكيك شبكة للإتجار بالبشر في كركوك

كشف قائد شرطة محافظة كركوك، اللواء فتاح محمود الخفاجي، يوم الأربعاء، عن تفكيك شبكة إجرامية متورطة بجرائم الإتجار بالبشر، تقوم باستدراج فتيات و"فتيان" قاصرين لخطفهم ونقلهم إلى إقليم كوردستان مقابل مبالغ مالية.

وقال الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، إن "الجريمة تتمثل في استدراج القاصرين عبر الإغراء، قبل اختطافهم وتسليمهم إلى شبكات أخرى داخل الإقليم، حيث يتم استغلالهم في أنشطة غير قانونية".

وأضاف أن "الشكوك بدأت عندما رصدت إحدى السيطرات التابعة لقيادة شرطة كركوك شخصاً برفقة أربعة أطفال (فتاتان وفتَيان)، وبعد تدقيق المستمسكات الرسمية تبيّن عدم وجود أي صلة قرابة بينهم، ما أثار الشبهات لدى القوة الأمنية".

وأوضح أنه "على الفور تم إبلاغ الجهات المختصة، والتنسيق مع قاضي تحقيق كركوك، حيث جرى توقيف المتهم وفتح تحقيق موسع بحقه، بإشراف فريق عمل مختص من قسم مكافحة إجرام كركوك".

وبيّن الخفاجي أن "المتهم اعترف خلال التحقيق بتورطه ضمن عدة شبكات تقوم باستدراج وخطف القاصرين، ومن ثم نقلهم إلى الإقليم وبيعهم مقابل مبالغ مالية"، مؤكداً أن اعترافاته صُدّقت قضائياً وفق الأصول.

وأشار إلى أنه "تم توقيف المتهم وفق المادة السادسة من قانون الاتجار بالبشر"، لافتاً إلى "استمرار الجهود الأمنية لملاحقة بقية أفراد الشبكة وتفكيك امتداداتها".