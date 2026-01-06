تحذير عراقي من التحرك الأميركي الأخير: ينذر بحرب متعددة الجبهات

شفق نيوز- بغداد

حذر الخبير الأمني والإستراتيجي العراقي، أحمد الشريفي، يوم الثلاثاء، من أن التحركات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط تنذر بحرب عالمية ثالثة متعددة الجبهات، مشيراً إلى أن هذه الحرب لا تقوم على المواجهة المباشرة فقط، بل على الصراعات غير المتكافئة والطاقة والتموضع الإستراتيجي.

وذكر الشريفي لوكالة شفق نيوز في شرح عن التطورات الحالية في العالم قائلاً إنه "توجد معادلات جيوسياسية ترتبط بشكل مباشر بالأمن القومي الأميركي، ويُعد ما جرى في فنزويلا ومنطقة الكاريبي جزءاً من هذه المعادلات".

وأشار إلى أن "ذلك يعود إلى مبدأ مونرو الذي أُقر عام 1823، والذي نص على اعتبار القارتين الأميركيتين (الشمالية واللاتينية) مجالاً حيوياً للأمن القومي الأميركي، ومنع القوى الأوروبية مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال من التوسع أو التدخل في شؤونها".

وبحسب الخبير العراقي فإنه بموجب هذا المبدأ، أصبحت أي محاولة خارجية للوصول إلى النفوذ في القارتين تُعد "تهديداً مباشراً للأمن القومي الأميركي".

وعرض الشريفي محطات عالمية في هذا المبدأ، مبيناً أن "كوبا كانت في البداية محور هذه المعادلة، خصوصاً بعد عام 1819، ثم مع تفكك الكيانات الكبرى بين عامي 1830–1819، تشكلت دول مثل كولومبيا وفنزويلا، ودخلت الأخيرة تدريجياً ضمن دائرة النفوذ الأميركي".

وتابع أن "العلاقات الأميركية الفنزويلية ارتبطت لاحقاً بقضية النفط، حيث امتلكت الولايات المتحدة استثمارات ضخمة في البنية التحتية الفنزويلية، شملت شركات نفطية ورؤوس أموال أميركية".

وأوضح: "غير أن وصول الرئيس السابق هوغو تشافيز إلى السلطة مثّل نقطة تحول، إذ قام بسحب بلاده من دائرة النفوذ الغربي، متجهاً نحو المعسكر الشرقي، ما أدى إلى تصاعد التوتر وانتهى لاحقاً بسقوط النظام الفنزويلي في سياق صراعات داخلية وخارجية معقدة".

وأكمل في تحليله: "بعد ذلك، شهدت الإستراتيجية الأميركية تحولاً في مركز الثقل الجيوسياسي باتجاه منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على منظمة غاز شرق المتوسط، وإعادة التموضع العسكري في منطقة الخليج، بما في ذلك انتشار وحدات خاصة مثل قوات الدلتا".

ورأى الشريفي في نهاية حديثه أن "هذه التحركات تشير إلى أن نذر حرب عالمية ثالثة متعددة الجبهات باتت تلوح في الأفق، حرب لا تقوم على المواجهة المباشرة فقط، بل على الصراعات غير المتكافئة والطاقة والتموضع الإستراتيجي، وقد أشار المفكر الإستراتيجي بريجنسكي في بدايات عقد الثمانينيات إلى أن هذه المعطيات تمثل ملامح الحروب المستقبلية".

وتأتي هذه التحذيرات العراقية في وقت تشهد منطقة الشرق الأوسط نشاطاً عسكرياً أميركياً "غير عادي" وواسع النطاق، بحسب تقرير لموقع "نتسيف" العبري، معتبراً أنه يبدو استعداداً لسيناريو صراع مباشر أو هجوم كبير في منطقة الشرق الأوسط.

وذكر الموقع في تقرير له ترجمته وكالة شفق نيوز، أنه خلال الـ24 ساعة الماضية "تم رصد نشر عشرات من طائرات التزود بالوقود (KC-135 وKC-46)، والتي تُعد أساسية لقدرة الضربات بعيدة المدى. وقد تم سحب بعض هذه الطائرات من مناورات في أوروبا وتوجيهها إلى الشرق الأوسط، بما في ذلك وصول أسراب من طائرات F-15 وF-16، وربما طائرات الشبح F-22 وF-35.

وبحسب التقرير فإن المعلومات الواردة من مصادر استخباراتية ترسم صورة لتوترات متعددة القطاعات على وشك الانفجار، في وقت رفعت إيران حالة التأهب القصوى رداً على الانتشار الأميركي المكثف، خاصة مع تحذير الرئيس ترمب: "إذا أطلقت إيران النار على متظاهرين سلميين وقتلتهم... فإن الولايات المتحدة ستتدخل لنجدتهم. نحن على أهبة الاستعداد".