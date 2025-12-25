تتألف من رجال ونساء .. تفكيك شبكة متخصصة بالاتجار بالبشر جنوبي العراق

شفق نيوز - واسط

أفادت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة واسط جنوبي العراق، يوم الخميس، بتفكيك شبكة للاتجار بالبشر تتألف من رجال ونساء في المحافظة.

وقال رئيس اللجنة حبيب البدري لوكالة شفق نيوز، إن الشبكة مكونة من 12 شخصاً ومن كلا الجنسين الرجال والنساء.

وأوضح أن العملية قامت بها خلية الصقور الاستخبارية في قيادة شرطة محافظة واسط، على خلفية اختفاء إحدى الفتيات من قضاء العزيزية التابع لواسط قبل أيام.

وتابع البدري القول، إن الشبكة كانت تتخذ من احد المنازل بمنطقة الحرية في العاصمة العراقية بغداد مقراً لها، حيث تم تحرير الفتاة مع 4 أخريات مختطفات في ذات المنزل.