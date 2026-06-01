بينهم سوريان.. إصابات بحريق وإطلاق نار ومقتل طفل في بغداد والبصرة

شفق نيوز- بغداد/ البصرة

أفادت مصادر أمنية، يوم الاثنين، بتسجيل حوادث أمنية في بغداد والبصرة، أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص ومقتل طفل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن زوجاً وزوجته من الجنسية السورية أُصيبا بحروق خطيرة إثر اندلاع حريق داخل منزلهما في مدينة الصدر شرقي بغداد، مبيناً أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث نجم عن تسرب غاز الطبخ.

وأضاف أن المصابين نُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما وُصفت حالتهما بالحرجة ولا تخلو من الخطورة.

وفي حادث منفصل، تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع داخل معمل للكارتون في منطقة كويريش جنوبي العاصمة بغداد، دون تسجيل إصابات بشرية، فيما فُتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه.

وفي البصرة، أشار مصدر أمني، إلى إصابة شخصين بطلقات نارية إثر مشاجرة اندلعت في منطقة حي الحسين وسط المحافظة.

كما شهدت إحدى مناطق شمال البصرة مشاجرة مسلحة أخرى أسفرت عن إصابة طفل يبلغ من العمر ست سنوات برصاصة في منطقة الصدر، حيث نُقل إلى المستشفى لكنه فارق الحياة متأثراً بإصابته، وفق المصدر.