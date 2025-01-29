بينهم "جندر" يعتدي على المارّة.. اعتقال 10 متهمين في ثلاث محافظات عراقية

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، مساء الأربعاء، القبض على 7 مطلوبين للعدالة وضبط مواد مخدرة خلال عمليات أمنية مكثفة، في المحافظة.

وذكرت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز مديريات أقسام قيادة شرطة بابل الميدانية، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية الأخرى، نفذت عمليات أمنية مكثفة شملت مختلف المناطق والسيطرات الرئيسية في المحافظة".

ولفتت إلى أن "تلك العمليات أسفرت عن القبض على 7 مطلوبين للعدالة بتهم جنائية ومخالفات قانونية متنوعة، كما تم ضبط مخالفين اثنين عثر بحوزتهما على أمبولة تعاطي مخدرات وعدد من الحبوب المخدرة، بالإضافة الى تسجيل 75 مخالفة مرورية متنوعة".

وبينت أن "هذه العمليات تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها قيادة شرطة بابل، بإشراف مباشر من قائد الشرطة اللواء علي كامل الحسناوي، لتعزيز الأمن وترسيخ الاستقرار في عموم المحافظة".

في حين تمكنت مفارز مكتب مكافحة إجرام قضاء الشامية، وبعد مراجعة كاميرات المراقبة وجمع المعلومات من إلقاء القبض على أحد المتهمين بالسرقة من سكنة القضاء، اعترف أثناء التحقيق قيامه بتنفيذ ثلاث عمليات سرقة منافذ الكي كارد.

وقالت قيادة شرطة الديوانية في بيان ورد للوكالة، إن "عمليات السرقة التي نفذها المتهم تمت في ثلاث مناطق حي العسكري والصوب الصغير والصوب الكبير قرب سوق المخضر في الشامية، عن طريق الدخول الى المنافذ وسرقة القاصات".

إلى ذلك، تمكن قاطع النجدة في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار، من إلقاء القبض متهمين اثنين، أحدهما الملقب "جندر"، الذي تداول له فيديو الاعتداء على المارة.

وأوضحت شرطة محافظة ذي قار، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تنفيذاً لتوجيهات قائد شرطة محافظة ذي قار اللواء قوات خاصة نجاح ياسر كاظم العابدي على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يحاول الإساءة الى الآخرين، ومن خلال الواجبات التي تنفذها مديرية شرطة شمال ذي قار بإشراف اللواء حسن كاظم اعبيد تمكن قاطع النجدة من إلقاء القبض على متهمين اثنين".

وبينت أن "المتهمين الاثنين هما كل من المتهم (م.ح.م) والمتهم (ع.ق.و)، أحدهما ملقب (جندر) والذي انتشر له مقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء قيامه بالاعتداء على المارة في قضاء الشطرة".

وأشارت إلى أن "المتهمين تم إحالتهما الى الجهات ذات العلاقة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما اصولياً".