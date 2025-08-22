بينهم امرأتان .. الاستخبارات العسكرية تعتقل 7 ارهابيين في نينوى

شفق نيوز - بغداد

أفادت مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع العراقية، يوم الجمعة، بإلقاء القبض على 7 مطلوبين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في محافظة نينوى

وذكرت المديرية في بيان اليوم، أن عناصرها تمكنت من إلقاء القبض اولئك الارهابيين من بينهم امرأتان في مناطق مختلفة من نينوى.

ووفقا للبيان، فإن هؤلاء صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة (1/4) من قانون مكافحة الإرهاب، حيث تم تسليمهم اصولياً إلى جهات الطلب المختصة.

وتواصل القوات الأمنية العراقية بمختلف صنوفها مطاردة بقايا عناصر داعش، وخلاياه، والمتعاونين معه، منذ إعلان هزيمة التنظيم المتشدد عسكرياً في العام 2017، بعد فرض سيطرته على مناطق ومدن تقدر بثلث مساحة العراق في أواسط العام 2014.