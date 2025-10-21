بينها "استغلال جنسي".. الداخلية العراقية تكشف حصيلة مكافحة الإتجار بالبشر للعام الحالي

شفق نيوز- بغداد

أحصت وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، مجموع عمليات مديرية مكافحة الإتجار بالبشر منذ الأول من شهر كانون الثاني/ يناير 2025 ولغاية الخامس عشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وذكر الناطق باسم الوزارة العقيد عباس البهادلي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "مفارز مديرية مكافحة الإتجار بالبشر في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت في عموم محافظات البلاد من تفكيك 96 شبكة استغلال جنسي، و21 شبكة تهريب عمالة أجنبية ومهاجرين، و16 شبكة لبيع الأطفال و16 شبكة للتسول، و14 شبكة للمتاجرة بالبشر".

وبحسب البهادلي فقد "بلغ عدد الملقى القبض عليهم بتهمة السحر والشعوذة 153 متهماً، وتواصل هذه المديرية جهودها في مجالات أخرى ضمن صميم عملها لتعزيز الأمن والاستقرار ودعم الجهود في حفظ وصون كرامة الإنسان".