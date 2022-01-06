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بيان رسمي: سقوط 5 ضحايا في واقعة اقتحام منزل عنصر الحشد ببغداد

Category: أمـن

Date: 2022-01-06T15:19:21+0000
بيان رسمي: سقوط 5 ضحايا في واقعة اقتحام منزل عنصر الحشد ببغداد

شفق نيوز/ أفاد الحشد الشعبي بأن خمس ضحايا سقطوا خلال اقتحام مسلحين مجهولين لمنزل منتسب في الحشد بالعاصمة بغداد يوم الخميس.

وقال الحشد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "منزل المنتسب في اللواء 45 بالحشد الشعبي أحمد عبد المطلب، تعرض الخميس الى هجوم مسلح في منطقة المعالف غربي العاصمة بغداد".

وأضاف أن "الهجوم أدى الى استشهاد خمسة من افراد عائلة المنتسب الذين كانوا يتواجدون في المنزل ساعة الهجوم".

وأشار الحشد إلى أن القوات الأمنية فتحت تحقيقا على الفور بالهجوم المسلح.

واللواء ٤٥ يضم مقاتلي كتائب حزب الله العراقي المقرب من إيران.

وفي وقت سابق الخميس، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن الهجوم تسبب بإصابة عنصر الحشد بإصابات خطيرة، إلى جانب مقتل زوجته وأطفاله الثلاثة وهم من مواليد ٢٠٠٧ و٢٠١٣ و٢٠١٤.

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