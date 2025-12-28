بوعود زواج وهمية .. استدراج فتاة قاصر من البصرة إلى ديالى

شفق نيوز- ديالى

كشفت قيادة شرطة ديالى، يوم الأحد، عن عملية استدراج فتاة قاصر من البصرة عبر وعود الزواج.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بناءً على ورود إخبار من قسم الاستجابة السريعة 911 يفيد بوجود فقدان فتاة تبلغ من العمر (14 عاماً) من أهالي محافظة البصرة، وذلك بعد استدراجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى محافظة ديالى، على الفور وجّه قائد شرطة محافظة ديالى اللواء الركن محمد كاظم عطية بتشكيل فريق عمل مختص من ضباط قسم شرطة هبهب لمتابعة القضية وكشف ملابساتها".

وأضاف البيان، أنه "بعد جمع المعلومات وتدقيقها ميدانياً، وبمساعدة أحد المخبرين، تمكن الفريق من التوصل إلى الشخص الذي قام باستدراج الفتاة إلى منطقة الحديد وبمساعدة أحد أصدقائه، حيث اعترف صراحةً بعملية الاستدراج ومكان تواجد الفتاة".

وأشار إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين و إيداعهم التوقيف وفق الضوابط القانونية، مع التحفظ على الفتاة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية، تمهيداً لتسليمها إلى ذويها أصولياً"، مهيبا بالأهالي "ضرورة متابعة أبنائهم وبناتهم، ومراقبة استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي، وتوعيتهم بعدم الاستجابة لأي تواصل مشبوه أو وعود كاذبة".

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني للوكالة بأن "استدراج الفتاة تم بوعود الزواج، حيث قام بإخفائها داخل منزل أحد أصدقائه".