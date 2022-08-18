بمشاركة البيشمركة.. "الارادة الصلبة/ خامسا" في طوز خورماتو (فيديو وصور)  

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الخميس، أن العمليات المشتركة في الجيش العراقي أطلقت عملية امنية مشتركة بين القوات الاتحادية والبيشمركة تحت اسم "الإرادة الصلبة/ المرحلة الخامسة".

وقالت الخلية، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن التعاون والتنسيق المستمر بين قطعات وصنوف الأجهزة الأمنية كانت له نتائج إيجابية عالية لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية"، مبينة أنه "بإشراف قيادة العمليات المشتركة ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ومن خلال الاجتماعات واللقاءات المستمرة بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة، فقد انطلقت، صباح اليوم الخميس، المرحلة الخامسة لعملية إلارادة الصلبة".

وأوضحت أنه "شارك في هذه العملية قطعات من قيادة عمليات ديالى والمقر المسيطر لعمليات طوزخورماتو وقيادة محاور ( الأول والثاني والثالث ) قوات البيشمركة، بإسناد جوي من قبل طيران القوة الجوية وطيران الجيش".

وبينت الخلية، أن هذه العملية "تهدف الى تفتيش منطقة العمليات المشتركة مابين قطعات القوات الاتحادية وإقليم كردستان ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى والمقر المسيطر لعمليات طوزخورماتو وتفتيش وتطهير المناطق غير المشغولة والقرى والحدود الفاصلة في مناطق الاهتمام المشترك لملاحقة بقايا العناصر الإرهابية والمطلوبين قضائيا وتجفيف مصادر الإرهاب وتأمين الأمن والاستقرار في تلك المناطق".

وفي وقت سابق اليوم، قال الحشد الشعبي في بيان إن قواته شاركت القوات الأمنية، بعملية تفتيش في مناطق شرق طوزخورماتو، فيما ذكر مصدر أمني، أن اثنين من أفراد الحشد اصيبا بانفجار عبوة خلال العملية.