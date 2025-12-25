بغداد وكركوك.. انتحار فتاة والعثور على جثة رضيع واعتقال 6 مطلوبين

شفق نيوز- بغداد/ كركوك

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الخميس، بانتحار فتاة شابة بحرق نفسها داخل منزلها في منطقة رئاسة العبيدي شرقي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "فتاة من مواليد 2006، أقدمت على الانتحار بحرق نفسها مستخدمة مادة النفط، داخل منزلها في منطقة رئاسة العبيدي شرقي بغداد".

ولفت المصدر إلى أن "مفارز الشرطة وصلت مكان الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة أسباب الانتحار"، مبيناً أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن السبب هو مشاكل عائلية".

وفي حادثة أخرى، أشار المصدر إلى أن "الأجهزة الأمنية عثرت على جثة طفل رضيع لا يتجاوز عمره بضعة أيام، داخل كيس بلاستيكي مُلقى في إحدى الحدائق القريبة من مركز شرطة الرشيد جنوبي العاصمة بغداد".

وبين أن "الجهات المختصة فتحت تحقيقًا عاجلًا لكشف ملابسات الحادثة والتعرّف على هوية ذوي الطفل، فيما جرى نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".

من جانبها أكدت قيادة شرطة محافظة كركوك، مساء اليوم، أن قسم مكافحة الإجرام تمكن من إلقاء القبض على ستة متهمين مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، وذلك خلال عمليات أمنية نُفذت في مناطق متفرقة من المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المتهمين جرى إلقاء القبض عليهم أصوليًا، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وتمت إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".

وأكدت قيادة شرطة كركوك، "استمرار جهودها في ملاحقة المطلوبين وبسط الأمن وفرض سيادة القانون"، داعية المواطنين إلى "التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي حالات مشبوهة".