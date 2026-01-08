بغداد وكركوك.. الإطاحة بعصابة خلال بيعها "طفل" وتاجر مخدرات

شقق نيوز- كركوك/ بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الخميس، بأن بإلقاء القبض على عصابة متورطة بتجارة البشر في شمال مدينة كركوك.

وقال المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "العصابة تتكون من أربع نساء ورجل واحد، وكانت تقوم بمحاولة بيع طفل مقابل مبالغ مالية".

وأضاف أن "عملية القبض جاءت بعد جهد استخباري ومتابعة دقيقة لتحركات أفراد العصابة، حيث تم نصب كمين محكم أسفر عن اعتقالهم بالجرم المشهود، وإنقاذ الطفل دون تعرضه لأي أذى".

وأكد المصدر أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، فيما جرى تأمين الطفل وتسليمه إلى الجهات المعنية بالرعاية الاجتماعية".

إلى ذلك، القت القوات الأمنية القبض على أحد الأشخاص وفق أمر قبض صادر بموجب المادة (28) من قانون المخدرات، وذلك في منطقة بوابة العراق شرق العاصمة.

وقال مصدر أمني في بغداد أنه اثناء عملية التفتيش تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والأموال والمقتنيات بحوزة المتهم، شملت (4) مسدسات مختلفة الأنواع، و(3) بنادق نوع (HK، برتا، M4)، وحاويتَي عتاد خاص ببندقية M4، ومبلغ مالي قدره (95,436) دولاراً أمريكياً و47 مليون و889 ألف دينار عراقي.

ولفت الى المضبوطات شملت كذلك (11) هاتفاً نقلاً، و(2) أساور ذهب مع خواتم وقراط فضة، و(6) ساعات يد، وجهاز كمبيوتر، و(2) منظومة كاميرات مراقبة، وعجلة نوع BMW، مبيناً انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحق المتهم وتسليمه إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق.