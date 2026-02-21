بغداد وديالى.. اعتقال متهم بحوزته مخدرات وإحباط محاولة انتحار امرأة (فيديو)

شفق نيوز- بغداد/ ديالى

أعلنت قيادة شرطة ديالى، يوم السبت، القبض على متهم بحوزته مادة الكرستال المخدرة، فيما أشارت قيادة شرطة بغداد الرصافة إلى إحباط محاولة انتحار امرأة بالقرب من مدينة الطب.

وذكرت شرطة ديالى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز قسم الكلاب البوليسية تمكنت من ضبط أحد المتهمين وبحوزته كمية من مادة الكرستال المخدرة في سيطرة الغالبية على طريق بغداد كركوك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وتسليمه مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لإكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وفي بغداد، قالت الشرطة في بيان ورد للوكالة، إن "نجدة باب الشيخ الثاني أنقذت امرأة أثناء محاولتها الانتحار من خلال رمي نفسها من أعلى الجسر بالقرب من مدينة الطب"، وأرفقت البيان بفيديو يوضح الحادث تنشره وكالة شفق نيوز أدناه.