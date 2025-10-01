بغداد والبصرة ..اعتقال شخص أساء لأئمة اهل البيت وإحباط محاولة تهريب للمخدرات

شفق نيوز- بغداد/ البصرة

تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني، يوم الأربعاء، من إلقاء القبض على أحد المتهمين بالتجاوز على الأئمة في العاصمة بغداد.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العملية جاءت بعد رصد وتحليل مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخصان يقومان بالإساءة والتجاوز على الأئمة، حيث باشرت الفرق الاستخبارية المختصة بتحديد هوية المتورطين وجمع الأدلة اللازمة".

وأضاف البيان، أنه "بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة، توجهت مفارز الفوج التكتيكي إلى مكان المتهم الأول وألقت القبض عليه، في حين أن المتهم الثاني معتقل حالياً بتهمة أخرى لدى الأجهزة الأمنية"، مشيراً إلى "تسليم المتهم إلى الجهات المختصة أصولياً لاستكمال الإجراءات القانونية".

وعلى صعيد آخر، تمكنت مديرية منفذ الشلامجة الحدودي، من إلقاء القبض على مسافر أجنبي، ضبط بحوزته مادة (الكريستال) المخدرة بوزن قرابة النصف كيلو غرام.

وذكرت المديرية في بيان ورد للوكالة أيضاً، أن "الأجهزة الأمنية ضبطت أيضاً معه العديد من حبوب (الترامادول) المخدرة مخبأة بطريقة احترافية داخل فلتر ماء، في محاولة فاشلة لتهريبها وإدخالها البلد".

وأشار البيان، إلى أن "عملية الضبط تمت من قبل الشعبة الفنية بالتعاون مع شعبة مخدرات المنفذ"، مؤكداً تنظيم "محضر ضبط أصولي وإحالة المتهم والمادة المخدرة إلى مركز شرطة كمرك الشلامجة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه".

في غضون ذلك أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، تمكُّنها من القاء القبض على عددٍ من المُتَّهمين بالتجاوز على عقاراتٍ عائدةٍ ملكيَّـتها للدولة في مُحافظة نينوى.

وأفادت الهيئة في بيان، بتأليف فريق عملٍ من مُحقّقي مُديريَّة تحقيق نينوى؛ للقيام بأعمال التحرّي والتدقيق والمُتابعة لحالات التجاوز على أراضٍ زراعيَّةٍ تعود ملكيَّـتها لوزارة الماليَّة، لافتةً إلى أنَّ الفريق تمكَّن من ضبط 11 مُتَّهماً؛ لقيامهم بالتجاوز والاستيلاء على أرضٍ تبلغ مساحتها 100 دونم وتقطيعها بشكلٍ مُخالفٍ للتعليمات والقوانين، ودون استحصال المُوافقات القانونيَّـة.

وأوضحت أنَّه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم وفقاً لأحكام القرار(154 لسنة 2001).