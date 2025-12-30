بغداد .. مسلحون يسطون على سيارة بداخلها مبلغ "كبير" و يبرحون صاحبها ضرباً قبل سرقتها (فيديو)

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم الثلاثاء، بتنفيذ مسلحين مجهولين عملية سطو مسلح على سيارة بداخلها مبلغ "كبير" من المال، مع الانهيال على صاحبها بالضرب المبرح ومحاولة اختطافه قبل سرقة السيارة وذلك غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المسلحين اقدموا على تنفيذ "اعتداء عنيف" على مواطن بأسلوب الضرب المبرح بدافع الاختطاف ضمن منطقة الحرية في بغداد، الا انه مقاومته لهم اجبرتهم على تركه وسرقة عجلته نوع "كيا" بداخلها مبلغ مالي كبير (لم يُحدد).

وأضاف المصدر، أنه تم نقل الشخص المصاب الى المستشفى، وحالته الصحية لا تخلو من الخطورة، فيما فتحت الاجهزة الامنية تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة والتوصل الى المنفذين الذين لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة.