بغداد.. مسلحون مجهولون يقتلون مدنياً ومشاجرة تنتهي بإصابة شخص

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بأن مسلحين مجهولين قتلوا مدنياً، فيما أشار إلى اندلاع مشاجرة مسلحة في إحدى مناطق العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه شخص مدني ضمن منطقة (الأوسمة والانواط) في جانب الرصافة شرقي بغداد، ما أسفر عن مقتله في الحال".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة والتوصل إلى الجناة".

وفي حادث آخر، أشار المصدر، إلى أن "مشاجرة اندلعت بين شخصين لم تعرف أسبابها تطورت بعدها إلى استخدام أحدهما السلاح الخفيف (مسدس) ضمن منطقة كفاءات الدورة جنوبي العاصمة بغداد".

وأوضح أن "المشاجرة أسفرت عن إصابة أحد الطرفين بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى، فيما تمكنت القوات الأمنية من القبض على الشخص الثاني".