بغداد.. عصابة "أبو جاكوج" بقبضة الأمن (فيديو)

شفق نيوز- بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم السبت، إلقاء القبض على أفراد عصابة (أبو جاكوج) المتخصصة بعمليات السرقة والتسليب للدراجات النارية، في مدينة المحمودية جنوبي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان لها ورد وكالة شفق نيوز، إن "قسم مكافحة إجرام المحمودية في قيادة شرطة بغداد الكرخ تمكّن من إلقاء القبض على عصابة إجرامية تُعرف بـ(أبو جاكوج)، متخصصة بعمليات السرقة والتسليب للدراجات النارية"، موضحة أن العصابة "كانت تقوم بالاعتداء على الضحايا باستخدام آلة حادة (جاكوج) لإجبارهم على تسليم ممتلكاتهم".

وجاءت عملية القبض، وفق بيان القيادة، بعد متابعة ميدانية دقيقة وجمع معلومات استخبارية، أسفرت عن الإطاحة بأفراد العصابة وضبط الأدوات المستخدمة في تنفيذ جرائمهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وتوقيفهم وفقاً للقانون، كما جاء في البيان ذاته.

وأكدت قيادة شرطة بغداد الكرخ في بيانها، استمرارها في ملاحقة الخارجين عن القانون، وتعزيز الإجراءات الأمنية لحماية المواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار.