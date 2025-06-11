بغداد.. ضبط علاقة "زنا محارم" ضحيتها منتسب شرطة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بمقتل شخص يعمل منتسبًا في الشرطة النهرية، في حادث غامض داخل قضاء المدائن جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن التحقيقات الأمنية التي أجريت بعد التدقيق في الحادث، وبسبب وجود شكوك، تم التحقيق مع زوجة المقتول، وضبط هاتفها المحمول.

وأضاف، بعد تفتيش هاتف الزوجة، تبين وجود علاقة غير شرعية (زنى محارم) بينها وبين شقيق المقتول.

وأشار المصدر إلى أن الزوجة وشقيق المقتول اتفقا على قتله بواسطة مسدس شخصي يعود له، ومن ثم رمي جثته في نهر دجلة ضمن قضاء المدائن.