بغداد .. رجل يقتل ابنه لتعاطيه المخدرات والشرطة تعتقله

شفق نيوز/ افادت قيادة شرطة محافظة بغداد الرصافة، يوم الخميس، بإلقاء القبض على شخص أقدم على قتل ابنه في منطقة الشعب شمالي العاصمة جراء تعاطي القتيل للمواد المخدرة.

وذكرت القيادة في بيان اليوم، أنه، بعد ورود أخبار من السيطرة المركزية بوقوع حادث قتل في منطقة الشعب، تم تشكيل فريق عمل من قسم شرطة الشعب ومركز شرطة حي سومر، حيث باشر الفريق بالتحري وجمع المعلومات بشكل عاجل.

ووفقا للبيان، فإنه "وبجهود ميدانية دقيقة تم إلقاء القبض على الجاني، الذي تبين أنه والد المجني عليه، وتم ضبط أداة الجريمة (سلاح ناري نوع ماكاروف)".

وقالت قيادة شرطة جانب الرصافة من العاصمة بغداد، إن "المتهم قد اعترف صراحة بارتكاب الجريمة نتيجة مشاكل أسرية تفاقمت بسبب تعاطي المجني عليه للمواد المخدرة واعتدائه المتكرر على أفراد عائلته بالضرب والسب والشتم"، مؤكدة أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وإيداعه التوقيف".