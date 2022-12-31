بغداد.. جثة مجهولة تلقي بـ4 نساء خلف القضبان

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بالعثور على جثة رجل مجهولة شمالي بغداد، مشيراً الى توقيف 4 نساء مشتبه بهن.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات وردت الى الأجهزة الامنية تفيد بوجود جثة رجل ضمن منطقة السريدات في الشعب شمالي بغداد"، مبيناً انه "تم العثور على الجثة ملقاة امام دار منتسب في الحشد الشعبي وتم توقيف زوجته وشقيقاتها الثلاث في مركز شرطة الفحامة".

وأضاف، "عند متابعة الكاميرات القريبة من محل الحادث من قبل القوات الأمنية، لوحظ إخراج الجثة من دار المشتبه بهن في الدار أعلاه"، موضحا ان "صاحب الدار لم يكن موجوداً داخل داره وهو ملتحق لعمله في الحشد الشعبي في تكريت".

واشار المصدر الى، "رفع الجثة ونقلها الى دائرة الطب العدلي لغرض معرفة أسباب الوفاة".