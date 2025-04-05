بغداد.. انتحار منتسب في الداخلية العراقية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء اليوم السبت، بانتحار منتسب يعمل في مديرية حماية منشآت التابعة لوزارة الداخلية ببغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المنتسب انتحر بواسطة طلق ناري من سلاحة الحكومي في منطقة الحرية، فيما لم تعرف دوافع الانتحار حتى الآن".

وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسة حوادث مشابهة تعرض لها منتسبون في القوات الأمنية العراقية.

ففي 15 مارس/آذار الماضي، أفاد مصدر أمني، بانتحار منتسب في هيئة الحشد الشعبي، من خلال شنق نفسه بواسطة حبل ملفوف على رقبته ومعلق بالمروحة السقفية داخل منزله ضمن منطقة الكمالية بالعاصمة بغداد.

وفي 8 من الشهر ذاته، أفاد مصدر أمني، بانتحار منتسب في وزارة الداخلية، مديرية مكافحة إجرام بغداد، بشنق نفسه بواسطة حبل ملفوف بسقف أحد غرف منزله ضمن منطقة الشعب ببغداد.