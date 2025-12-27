بغداد .. انتحار ثلاثة أشخاص شنقاً وغرقاً خلال 24 ساعة

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم السبت، بانتحار ثلاثة أشخاص في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد في غضون الساعات الـ24 الماضية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن شخص يدعى (أ.م) انتحر باسلوب شنق نفسه بواسطة حبل معلق في سقف غرفته داخل منزله ضمن منطقة الحرية شمال بغداد.

وأشار إلى، انتحار شاب يدعى (ص.س) بنفس أسلوب الحالة المذكور أعلاه داخل منزله ضمن مدينة الشعلة شمال غربي العاصمة.

وأضاف المصدر، أن شاباً يدعى (س.ع) اقدم على الانتحار باسلوب رمي نفسه من اعلى جسر الائمة، مبينا أن قوة امنية تمكنت من انتشال جثته ونقلها الى الطب العدلي.

هذا وقد تم فتح تحقيق بالحالات الثلاث لمعرفة ملابسات الحوادث، وفقا للمصدر.