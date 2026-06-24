بغداد.. الإطاحة بعصابة سرقة في باصات "الكيا"

شفق نيوز- بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد الكرخ، مساء اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على عصابة "نشل" داخل الباصات في منطقة المنصور.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "قسم مكافحة إجرام المنصور التابع لمديرية مكافحة إجرام الكرخ، تمكن من الإطاحة بعصابة متخصصة بعمليات النشل واستهداف المواطنين أثناء صعودهم إلى باصات (الكيا)".

وأضافت أن "عملية القبض جاءت بعد ورود معلومات عن أسلوب العصابة الإجرامي، حيث كان أفرادها يتعمدون إشغال الضحية عند الصعود إلى الباص، ثم عرقلته أثناء النزول لتهيئة الفرصة لأحد أفراد العصابة لتنفيذ عملية النشل وسرقة المقتنيات الشخصية".

وتابعت القيادة: "بعد إجراء التحريات الدقيقة وجمع المعلومات ومتابعة تحركات المتهمين، تم نصب كمين محكم أسفر عن القبض على أفراد العصابة بالجرم المشهود، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".