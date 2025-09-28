بغداد.. القبض على "مزورين وسحرة" وإنقاذ فتاة من محاولة اختطاف

شفق نيوز- بغداد

شهدت العاصمة بغداد، نشاطات أمنية، خلال الساعات الـ24 الماضية، تمثلت بالقبض على عدد من المزورين وممارسي أعمال السحر، فضلا عن إنقاذ فتاة من محاولة إختطاف.

وذكرت قيادة عمليات بغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "خلال الـ 24 الساعة الماضية، تمكنت مفارزها من القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم بالسحر والشعوذة والتزوير".

وأضافت أنه "تم القبض على اثنين اخرين ضبط بحوزتهما 14 باجا وجوازات سفر بدون تخويل"، مبينة "كما تم الاستيلاء على اسلحة واعتدة غير مرخصة، بالإضافة إلى حجز عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية".

ولفتت إلى أن "هذه الواجبات من خلال نصب السيطرات المفاجئة الوقتية في جانبي الكرخ والرصافة".

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني، بـ"وجود حالة خطف لفتاة بالقرب من جسر الوليد ضمن منطقة السيدية".

وأضاف المصدر، للوكالة، أنه "تم توجيه الدوريات ونصب سيطرات وضبط عجلة بداخلها أشخاص اثنين وامرأة وفتاة ادعت أنها مخطوفة من قبل أحد الأشخاص الذين كانوا معها".

وبين أنه "تم التحفظ على جميع الأطراف وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة".