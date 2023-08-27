بغداد.. اعتقال إرهابي في "فندق" والقبض على فتاة هاربة من "حكم"

شفق نيوز/ تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بأمن المرافق السياحية من تعقب أحد المطلوبين بقضايا ارهابية في نينوى وإلقاء القبض عليه داخل احدى فنادق بغداد.

وذكر بيان للاستخبارات العراقية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة تلقتها مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بأمن المرافق السياحية ضمن العاصمة بغداد جانب الرصافة والتي تضمنت تواجد احد المطلوبين بقضايا ارهابية كان أهمها تقديم معلومات خاصة عن افراد الاجهزة الامنية الى عصابات داعش الارهابية ، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري وفني لتعقب محل تواجد المطلوب وجمع المعلومات اللازمة عنه".

وأضاف أنه "بعد استكمال جميع الاجراءات الاصولية تمكنت مفارزنا وبكمين محكم من إلقاء القبض على المطلوب في احدى فنادق بغداد. وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

واشار البيان إلى أنه بعد "التحقيق مع المتهم اعترف صراحة بانتمائه الى عصابات داعش الارهابية وتكليفه بتقديم المعلومات الشخصية عن رجال الاجهزة الامنية ضمن محافظة نينوى".

وفي بغداد ايضاً؛ وردت معلومات بهروب فتاة موقوفة في دار الاحداث الاناث في منطقة صليخ من جانب الرصافة في شهر تموز الماضي.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أنه "بعد جمع المعلومات تبين أنها تتواجد ضمن قاطع فوج طوارئ بغداد الكرخ الثاني حيث تم التنسيق مع جهة الطلب شعبة استخبارات الاتجار بالبشر في مديرية الجريمة المنظمة وتم نصب كمين محكم على اثرها تم القبض فيه على المتهمة (ح.ه.م) والصادر بحقها أمر قبض وتحري وفق أحكام المادة 267 من قانون العقوبات".

وأشار إلى أنه "اثناء تفتيش الاشخاص الذين بصحبتها تم العثور على مسدس مع مخزن واحد بداخلة ثلاث اطلاقات والذي تم ضبط بحوزة شقيقها، حيث تم القبض على الأشخاص رفقة المتهمة والتوجه الى مركز شرطة الصليخ وتسليمهم بموجب وصل استلام اصولي".