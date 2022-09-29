بعمليات نوعية .. الأمن يقبض على 12 إرهابياً في كركوك ونينوى

شفق نيوز / أعلن جهاز الأمن الوطني، يوم الخميس، إلقاء القبض على ١٢ إرهابياً ينتمون لتنظيم داعش، بعملية نوعية في محافظتي كركوك ونينوى.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في كركوك من تنفيذ عملية نوعية مباغتة في مناطق متفرقة من المحافظة أسفرت عن إلقاء القبض على (٧) إرهابيين ينتمون لعصابات داعش قد صدرت بحقهم أوامر قبض وفق أحكام المادة (٤/إرهاب) لتنفيذهم هجمات إرهاربية ضد القوات الأمنية في المحافظات (ديالى وصلاح الدين وكركوك)".

وأضافت الخلية، أن "مفارز الأمن الوطني في محافظة نينوى وبجهد استخباري أطاحت بـ(5) إرهابيين من عناصر داعش الإرهابية، في مناطق متفرقة من محافظة نينوى، بينهم قيادي بارز يعمل في تدريب العناصر الإرهابي".

ولفتت خلية الإعلام الأمني، إلى "تدوين أقوال المتهمين أصولياً، وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، لينالوا جزاءهم العادل".