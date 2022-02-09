بعضهم قُطعت أصابعه.. إصابة 6 أشخاص بنزاعين مسلحين جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بإصابة 6 اشخاص بنزاعين مسلحين في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "نزاعا مسلحا استخدمت فيه أسلحة نارية وآلات حادة وقع في قرية ال ازيرج شمالي الناصرية بسبب خلاف على طريق في ارض زراعية وسقط فيه 5 جرحى من الطرفين، بينهم من قطعت اصابعه نتيجة النزاع وبينهم من تعرض لطلق ناري في قدمه او رأسه".

وبين المصدر، ان "قوة أمنية كبيرة طوقت مكان الحادث وقامت بنقل المصابين تحت الحراسة المشددة إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم، وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".

من جانب آخر، كَمُن عدة اشخاص يستقلون عجلة نوع (ستوتة) لاحد المواطنين في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار وامطروه بوابل من الرصاص.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "5 اشخاص يستقلون عجلة ستوتة أوقعوا احد المواطنين في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار بكمين نصبوه له، وامطروا عجلته بوابل من الرصاص ثم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة"، لافتا إلى أن "الشخص الذي تعرض للهجوم اصيب بعدة رصاصات في ساقيه، فيما تقدم بشكوى ضد اشخاص على خلاف سابق معه ".