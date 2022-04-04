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بعد هجومين على معسكر زليكان.. قصف صاروخي عشوائي ثالث يستهدف شمالي الموصل

Category: أمـن

Date: 2022-04-04T11:15:20+0000
بعد هجومين على معسكر زليكان.. قصف صاروخي عشوائي ثالث يستهدف شمالي الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الإثنين، بأن قصفاً صاروخياً عشوائياً استهدف مناطق شمالي الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "قصفا عشوائياً بصاروخ واحد وقع قرب قرية خواجه خليل التابعة لناحية وانه شمال الموصل".

واشار الى "العثور على منصة الصواريخ وتبين أن صاروخاً آخر لم ينطلق".

ومساء أمس الاحد، تعرض محيط قاعدة زليكان شمال شرق مدينة الموصل مركز محافظة نينوى لقصف صاروخي.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن صاروخين استهدفا معسكر زليكان التركي وقعا بالقرب من اللواء 112 لقوات البيشمركة.

كما تجدد بعد ذلك بساعات القصف على ذات المعسكر، حيث أبلغ مصدر وكالة شفق نيوز، أن "أربعة صواريخ استهدفت، معسكر زليكان، مبيناً أنها اطلقت من جنوب الجانب الايسر لمدينة الموصل باتجاه المعسكر الواقع  إلى الشمال من المدينة.

وأوضح المصدر، أن الصواريخ سقطت في احد الحقول البعيدة عن المعسكر، مؤكداً "لا يوجد اي خسائر مادية او  بشرية".

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