بعد ضبطه بوضع "جنسي" مع طالبة.. تدريسي يقتل حارس أمن داخل جامعة تكريت

شفق نيوز/ كشف مصدر محلي في صلاح الدين، يوم الخميس، عن مقتل حارس أمن على يد تدريسي في كلية التربية الرياضية، بعد ضبط الأخير وهو يقيم علاقة "جنسية" مع إحدى الطالبات في الحرم الجامعي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "التدريسي في كلية لتربية الرياضية (ع. ف. ع) في جامعة تكريت كان على علاقة مع إحدى الطالبات في الجامعة وكان يصطحبها معه بسيارته وفي وضع جنسي داخل الحرم الجامعي، وتم إبلاغ الأمن الجامعي بذلك".

وأضاف "تم نصب كمين لضبط التدريسي والطالبة متلبسان، لكن التدريسي لاحظ وجود أمن الجامعة وقام بدهس أحدهم (ع. م. الجميلي)، للهروب من الكمين"، مبيناً أن "المنتسب الأمني أصيب بنزف داخلي وفارق الحياة في المستشفى".

وأكد المصدر أن "القوة الأمنية ألقت القبض على التدريسي وهو رهن الاعتقالوالتحقيق".