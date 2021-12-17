سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد ساعات على إغلاقه.. اعادة فتح جسر السنك ورفع الحواجز الكونكريتية

Category: أمـن

Date: 2021-12-17T14:30:50+0000
بعد ساعات على إغلاقه.. اعادة فتح جسر السنك ورفع الحواجز الكونكريتية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بإعادة فتح جسر السنك وسط العاصمة بغداد ورفع الحواجز الكونكريتية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "السلطات الامنية اعادت فتح جسر السنك بعد ساعات من اغلاقه، وباشرت برفع الكتل الكونكريتية من مقتربات جسر الجمهورية لإعادة فتحه خلال الساعات القادمة".

وأغلقت السلطات الأمنية العراقية، بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة، جسرا رئيسيا وسط العاصمة بغداد تحسبا من احتمال اقتحام المحتجين على نتائج الانتخابات للمنطقة الخضراء.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "السلطات الأمنية باشرت بعد منتصف الليل بغلق جسر الجمهورية بواسطة الكتل الكونكريتية".

وأضاف أن إغلاق الجسر يأتي خشية تصعيد محتمل لتظاهرات الأحزاب المعترضة على نتائج الانتخابات.

ويعتصم أنصار القوى المعترضة على نتائج الانتخابات منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي في محيط المنطقة الخضراء المحصنة، للمطالبة بإعادة فرز الأصوات يدويا أو إلغاء النتائج التي يقولون إنها مزورة.

وتطورت الاحتجاجات إلى مواجهات مع أفراد الأمن في أكثر من مرة ما خلف ضحيتين وعشرات الجرحى على مدى الأسابيع الماضية.

related

القوات الامنية تسيطر على جسر السنك والمتظاهرون ينسحبون إلى ساحة الخلاني

Date: 2020-10-25 17:24:08
القوات الامنية تسيطر على جسر السنك والمتظاهرون ينسحبون إلى ساحة الخلاني

إصابة عنصر أمني بإطلاق نار قرب جسر السنك ببغداد

Date: 2020-10-25 20:38:47
إصابة عنصر أمني بإطلاق نار قرب جسر السنك ببغداد

إعادة فتح جسري السنك والجمهورية وسط بغداد

Date: 2021-11-19 20:54:41
إعادة فتح جسري السنك والجمهورية وسط بغداد

افتتاح طريق الانبار - سامراء بعد اغلاقه منذ 5 سنوات

Date: 2021-02-21 08:01:28
افتتاح طريق الانبار - سامراء بعد اغلاقه منذ 5 سنوات

قطع جسر يؤدي إلى الخضراء بالكتل الكونكريتية

Date: 2020-10-24 16:56:08
قطع جسر يؤدي إلى الخضراء بالكتل الكونكريتية