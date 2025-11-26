بعد رصد مجموعة من "الإرهابيين" انطلاق عملية أمنية شمالي بغداد

شفق نيوز - بغداد

انطلقت، فجر اليوم الأربعاء، عملية أمنية في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد وذلك بعد رصد تحركات لمجموعة من العناصر الإرهابية.

وقال مصدر أمني مسؤول لوكالة شفق نيوز، إن الأجهزة الأمنية رصدت فجر اليوم تحركات لخمسة ارهابيين من خلال الطائرات المسيرة والكاميرات الحرارية في بساتين الأزري في قضاء الطارمية شمالي العاصمة.

وأضاف أن القوة الأمنية قامت بتطويق المنطقة، واطلاق قنابر الهاون والقذائف لغرض الشروع بالتفتيش، مؤكدا أن العملية مستمرة حتى "وقت كتابة هذا الخبر" بحثا عن الأهداف.

وتنشط خلايا تنظيم داعش في مناطق شمالي العاصمة العراقية بغداد رغم العمليات العسكرية التي تجريها القوات المسلحة بين الآونة والأخرى، وذلك بسبب المساحات الزراعية الواسعة وكثافة البساتين هناك مما يجعلها ملاذا آمنا لعناصر التنظيم المتشدد.