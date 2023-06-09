بعد الناصرية.. الفرات في النجف يبتلع شابين شقيقين وغرق آخر في مسبح "أهلي"

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم الجمعة، بغرق شابين شقيقين في نهر الفرات وسط المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شقيقين يبلغان من العمر (14 سنة و 17 سنة) على التوالي من اهالي منطقة النداء تعرضا للغرق في نهر الفرات وسط مدينة النجف اثناء تعلمهما السباحة في النهر".

وبين المصدر، ان "الشرطة النهرية انتشلت جثتي الغريقين وقامت بارسالها للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لهما".

وكان نهر الفرات سجل حادثاً مشابها تمثل بغرق شقيقين ايضا فيه بناحية الفضلية في محافظة ذي قار خلال الساعات الماضية.

وفي غضون ذلك؛ أُعلن عن وفاة شاب يبلغ من العمر 18 عاماً اثناء تعلمه السباحة في احد المسابح الاهلية بمنطقة حي المهندسين وسط مدينة النجف، حيث فتحت الأجهزة الامنية تحقيقاً موسعاً بالحادث لمعرفة ملابساته.