بعد اتهامه باغتصاب قاصر.. الداخلية العراقية تعلن براءة ضابط كبير في النجف

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، براءة ضابط كبير منسوب إلى أحد مراكز شرطة محافظة النجف من تهمة اغتصاب فتاة قاصر، مؤكدة أن قرار البراءة استند إلى الأدلة والطب الشرعي وشهادة الشهود.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "التحقيقات التي أجرتها محكمة التحقيق المختصة قد أثبتت بطلان التهمة الموجهة إلى ضابط مركز (شرطة المجتبى)، التابع الى قيادة شرطة محافظة النجف، والمتعلقة بادعاء ارتكابه لجريمة اغتصاب بحق فتاة قاصر".

ولفتت إلى أن "الأدلة والقرائن التي تم جمعها خلال سير التحقيق، فضلاً عن تقرير الطب الشرعي وشهادات الشهود، أكدت براءة الضابط من التهمة المنسوبة إليه، مما يثبت عدم صحة الادعاءات المتداولة بحقه".

وأكدت وزارة الداخلية حرصها التام على تحقيق العدالة وضمان نزاهة التحقيقات"، مشددة على "ضرورة تحري الدقة قبل تداول أي معلومات قد تسيء إلى سمعة الأفراد من دون سند قانوني".

وحذرت الوزارة، من "نشر الشائعات والمعلومات المضللة التي من شأنها التأثير على مجرى العدالة"، موضحة أن "الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في ترويج الأخبار الكاذبة".

وأكدت الوزارة كذلك على التزامها الكامل بـ"حماية حقوق جميع المواطنين، والتعامل بكل حزم مع أي انتهاك للقانون، وفق ما تقتضيه العدالة وسيادة القانون وأن الوزارة ومن خلال دوائرها المختصة ستقف مع الضابط في جميع الإجراءات التي يتخذها أمام كل الاتهامات الباطلة بحقه".

وكان مصدر محلي بمحافظة النجف، قد كشف مساء الاثنين الموافق 7 كانون الثاني الجاري، عن تفاصيل جريمة "اغتصاب" إحدى الفتيات من سكنة محافظة بغداد بعد استدراجها من قبل أحد شباب المحافظة.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، ان "فتاة عمرها 17 عاماً من اهالي العاصمة بغداد تعرفت على شاب نجفي عبر التواصل الاجتماعي (الانستغرام) وبحجة تعرفيها على ذويه تم استدراجها إلى النجف، واخذها لأحد الدور السكنية بمنطقة حي الرحمة والقيام بالاعتداء عليها جنسياً ومن ثم تركها في الگراج الموحد والهرب إلى جهة مجهولة".

وتابع المصدر: "وعند الشكوك حول أمرها أخبر موظفو مرآب النجف الموحد القوات الأمنية التي قامت باقتيادها إلى أحد مراكز الشرطة".

وأضاف المصدر: "عند عرض الفتاة على قاضي التحقيق لغرض الإدلاء بشهادتها حول الواقعة التي تعرضت لها وكيفية وصولها إلى المحافظة، أفادت بأنها وأثناء وجودها في مركز الشرطة تعرضت كذلك للإغتصاب على يد ضابط المركز لمرتين".

وبين المصدر، ان "القاضي قرر على الفور إرسال الفتاة إلى المشفى المختص لغرض اجراء الفحوصات الطبية اللازمة وكذلك مفاتحة قيادة الشرطة لغرض إجراء التحقيقات اللازمة مع ضابط المركز بشأن قيامه بالاعتداء على إحدى المراجعات للمركز".

واكد المصدر، ان "مديرية الشؤون في قيادة الشرطة تجري حاليا تحقيقا عال المستوى مع الضابط وعناصر المركز الذي تم نقل الفتاة له في بادئ الأمر".