"بدأت بالرصاص وانتهت بالهاونات".. القصة الكاملة لهجمات كنعان الأربع في ديالى

كشف مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الجمعة، عن تفاصيل أحداث قرى ناحية كنعان شرق مدينة بعقوبة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الأحداث بدأت منذ 4 أيام عندما تم إطلاق النار من قبل مسلحين مجهولين تجاه منازل في قريتي شهاب الحسوني وحسن السلطان قرب منطقة قنبر باتجاه غابات ناحية كنعان ليومين متتاليين".

وأضاف أن "أول أمس تم استهداف قرية شناوة بصواريخ أر بي جي فيما شهدت الليلة الماضية استهداف قرية البدعة بـ4 قذائف هاون من مجهولين أيضاً"، لافتاً إلى أن "المناطق لم تسجل خسائر أو إصابات بشرية والأضرار الناجمة كانت مادية فقط".

وأكد المصدر أن "جميع المناطق التي شهدت خروقاً أمنية قريبة من بعضها في أطراف كنعان"، مبيناً أن "المؤشرات الأولية تدل على أن الأحداث جنائية ناجمة عن خلافات شخصية بين أهالي وعشائر تلك المناطق".

وأوضح المصدر، أن "الأجهزة الأمنية تنتشر بكثافة حالياً في مناطق أطراف كنعان وفتحت تحقيقاً كبيراً لكشف ملابسات الحوادث للتوصّل للمتورطين بتنفيذها".

