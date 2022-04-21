بحثاً عن مثيري النزاعات العشائرية.. انطلاق حملة دهم وتفتيش واسعة شمالي ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، يوم الخميس، بأن قوة امنية كبيرة باشرت بعمليات تفتيش قرى القضاء بحثا عن مفتعلي النزاعات العشائرية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوات امنية مشتركة طوقت قرية الدبات ظهر اليوم وباشرت بحملات دهم وتفتيش للقرية، ضمن عملية (الشهيد علي جميل) التي انطلقت اليوم، ثأراً للعميد علي جميل الذي استشهد بنيران مسلحين خارجين عن القانون أثناء فض نزاع عشائري صباح يوم امس".

وبين ان "عمليات التفتيش أسفرت عن اعتقال العديد من المطلوبين الذين يفتعلون النزاعات العشائرية"، مضيفا أن "من بين المعتقلين مزور خطر مطلوب للقضاء بحوزته أكثر من خمسة ملايين دينار عراقي مزورة".

ووصلت صباح اليوم إلى قضاء الشطرة في ذي قار، قوة عسكرية كبيرة قادمة من بغداد، كما أكد قائممقام قضاء الشطرة حيدر غالب، لوكالة شفق نيوز، مبينا أن "احد ألوية الجيش العراقي وصلت إلى مركز القضاء على خلفية الأحداث الأخيرة"، لافتاً إلى أن "الجيش يتواجد حالياً بشكل مكثف عند مداخل المدينة".

وأضاف، أن "قرار المحافظ بحظر التجوال في القضاء ما يزال ساري المفعول"، مؤكداً أن "هناك خطة امنية محكمة لغرض البدء بمحاسبة مفتعلي النزاعات العشائرية في الشطرة ".

وأمس الاربعاء، أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، لوكالة شفق نيوز، بأن قوة عسكرية قادمة من العاصمة بغداد ستصل (الخميس) إلى قضاء الشطرة بالمحافظة، في وقت نفذت قوات امنية عملية "كبرى" ألقت خلالها القبض على 22 شخصاً بعد حادثة مقتل مدير استخبارات عمليات سومر بالقضاء اثر نزاع عشائري.

ونعى رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله في بيان، أمس، العميد استخبارات (علي جميل عبد خلف)، مدير قسم استخبارات قيادة عمليات (سومر)، أثناء فض نزاع عشائري في محافظة ذي قار بقضاء الشطرة.

ودعا نواب عن محافظة ذي قار، رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الى اتخاذ اجراءات عاجلة لفرض الأمن والنظام في المحافظة.

ووجه الكاظمي، باعتقال قتلة مدير أمن واستخبارات قيادة عمليات سومر الذي قضى أثناء فض نزاع عشائري في محافظة ذي قار.