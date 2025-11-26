بالتنسيق مع شقيقها..عاملة خدمة تسرق سبائك ذهب وفضة وأموالا من منزل في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بتورط عاملة خدمة وشقيقها في سرقة أموال وذهب من منزل وسط بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "بلاغا ورد عن سرقة مخشلات ذهبية و سبيكتين من الذهب وسبيكة فضة، إضافة إلى مبلغ مليون دينار، و100 دولار أميركي، من منزل في منطقة شارع فلسطين وسط بغداد".

وأوضح أن "عاملة الخدمة أثارت شبهات المحققين خلال التحقيق، وبعد الاستجواب الموسع معها اعترفت بوجود اتفاق مسبق مع شقيقها المدعو (ع.ع) ومتهم آخر يُدعى (م.ع)".

وأضاف المصدر أنه "تم تشكيل فريق عمل متخصص، ونفذت عمليات تحر أصولية في منازل المتهمين بعد استحصال الموافقات القانونية، حيث القي القبض على الشقيق المتورط، فيما تواصل الأجهزة الأمنية عمليات البحث عن المتهم الثاني لاستكمال الإجراءات القانونية".