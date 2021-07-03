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بالتنسيق مع أسايش السليمانية.. اعتقال 8 "إرهابيين" في 3 محافظات

Category: أمـن

Date: 2021-07-03T17:25:15+0000
بالتنسيق مع أسايش السليمانية.. اعتقال 8 "إرهابيين" في 3 محافظات

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، يوم السبت، عن القبض على 8 "إرهابيين" في محافظات الأنبار والسليمانية وكركوك.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "جهاز مُكافحة الإرهاب نفذ واجباً مطولاً تابع فيه خلية إرهابية تابعة لعصابات داعـش الإرهابية مكونة من (٥) عناصر داخل أقضية مُحافظة الأنبار غربي البلاد".

واضاف، أن "الجهاز نفذ واجباً ثانياً بالتنسيق مع أسايش مُحافظة السُليمانية أسفر عن إلقاء القبض على هدفين مطلوبين ينتميان لعصابات داعـش الإرهابية".

واشار رسول إلى أن "الجهاز نفذ واجبا آخر، القى خلاله القبض على عُنصر في تنظيم داعـش بمُحافظة كركوك"، مؤكداً أن "عدد المُلقى القبض عليهم وصل إلى 8 عناصر إرهابية من خلال سلسلة الواجبات المُنفذة".

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