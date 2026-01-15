بالتعاون مع سوريا .. العراق يفكك شبكة دولية لتصنيع وتهريب المخدرات

شفق نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، أنها فككت شبكة دولية لتصنيع وتهريب وترويج المخدرات وذلك بالتعاون مع السلطات السورية.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، نفذت عملية أمنية نوعية عابرة للحدود، بالتنسيق والتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات في الجمهورية العربية السورية، استهدفت شبكة إجرامية دولية متخصصة بتصنيع وتهريب وترويج المواد المخدّرة.

وأضاف البيان، أن العملية، التي جاءت نتيجة عمل استخباري دقيق وتنسيق أمني مشترك، أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو (ا.ع) داخل الأراضي العراقية، وإلقاء القبض على عنصرين من الشبكة داخل الأراضي السورية.

كما أشارت الوزارة الى، ضبط ما يقارب مليونين وخمسمائة ألف حبة من مادة الكبتاغون المخدّرة، في ضربة نوعية أسهمت في تفكيك أحد المسارات الرئيسة لعمل الشبكة.

وتابع البيان، القول إنه قد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحق المتهم داخل العراق، وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة، فيما تواصل المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، وبالتنسيق مع الجهات النظيرة، ملاحقة بقية عناصر الشبكة وفق معطيات استخبارية دقيقة.