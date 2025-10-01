بالتعاون مع المخابرات العراقية .. تفكيك شبكة دولية بحوزتها 51 كغم من المخدرات

شفق نيوز - نينوى / كركوك

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، أن قوة مشتركة من مديرية مكافحة مخدرات نينوى، وبالتعاون مع جهاز المخابرات العراقي، نفذت عملية نوعية أسفرت عن تفكيك شبكة دولية للمخدرات في محافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "العملية جرت بإشراف القضاء العراقي، حيث تمكنت القوة من اعتقال عدد من أفراد الشبكة الدولية المتورطة بتهريب وترويج المواد المخدرة".

وأضاف أن "القوات ضبطت بحوزتهم (51) كيلوغراماً من مادة الكبتاجون المخدر، كانت معدّة للتهريب والتوزيع".

وبين المصدر أن "المتهمين جرى نقلهم إلى الجهات المختصة لإكمال التحقيقات اللازمة ومعرفة امتدادات الشبكة داخل العراق وخارجه"، مشدداً على أن "العملية تمثل إنجازاً كبيراً في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة المخدرات وحماية المجتمع".

وكان المركز الاستراتيجي العراقي لحقوق الإنسان، قد كشف نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، عن تفكيك 230 شبكة ضمنها 27 شبكة دولية لتجارة المخدرات من قبل المديرية العامة لشؤون المخدرات التابعة لوزارة الداخلية.

وذكر المركز، أن "عدد الملقى عليهم في تجارة وحيازة المخدرات بلغ 43 ألف تاجر وحائز مخدرات خلال الثلاث سنوات الأخيرة بينهم 150 تاجراً أجنبياً".

وأضاف، أن "المديرية العامة لشؤون المخدرات ضبطت أكثر من 28 طناً من المخدرات والمؤثرات العقلية اضافة إلى ملايين الحبوب المخدرة والمهلوسة" مبيناً أن "نسبة التعاطي في المناطق الفقيرة بلغت (17٪) وأن أعلى نسب لأعمار المتعاطين كانت من (15_30) سنة".

وأوضح المركز، أن "أكثر المواد تعاطياً في العراق هي الكريستال حيث بلغت (37.3٪) والكبتاجون بنسبة (34،35٪) والانواع الاخرى بلغت (28،35٪)"، مشيراً إلى أن "عام 2022 شهد إتلاف 5 آلاف طن من المخدرات والمؤثرات العقلية و54 مليون حبة مخدرة و31 ألف أمبولة و9 آلاف قنينة من المخدرات المختلفة".

وأشار إلى أن "عام 2023 شهد إتلاف كميات كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية بواقع طنين ومائة وثمانية عشر كغم وثلاثمئة وستة وثمانين غراما، بالإضافة الى أربعة ملايين وتسعمائة وأربعة وثلاثين الفاً ومائة واثنين وثلاثين قرصاً مخدراً".

وتابع التقرير، قائلاً إن "عام 2024 شهد اتلاف الكمية البالغة (42,322,380) مليغراماً من مجموعة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية مختلفة و 772 من مجموعة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية مختلفة".