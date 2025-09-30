بالتعاون مع الكويت.. العراق يضبط كميات كبيرة من المخدرات

شفق نيوز- بغداد

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية العراقية، يوم الثلاثاء، ضبط 34 كغم من "الكبتاجون"، بالتعاون مع وزارة الداخلية الكويتية داخل الكويت.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها تمكنت بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني العراقي عبر كمين استخباري محكم من ضبط 51 كغم كبتاجون في محافظة كركوك".

وأضاف أن "مكافحة مخدرات الكرخ تمكنت من ضبط 3 كغم من مادة الكرستال المخدرة بحوزة متهم من خلال جهد استخباري، كما ضبطت مكافحة مخدرات صلاح الدين 25 ألف حبة كبتاجون، وألقت القبض على 3 متهمين بعد مطاردتهم في محافظة الأنبار بالتنسيق مع مخدرات المحافظة".