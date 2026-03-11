باخرة عراقية تُجلي 25 بحاراً من ناقلتي النفط المحترقتين قرب البصرة (فيديو)

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني، ليل الأربعاء- الخميس، بأن باخرة عراقية تقل طاقم شركة موانئ الفاو توجهت إلى موقع الناقلة المحترقة قرب ميناء البصرة، وتمكنت من إجلاء 25 بحاراً حتى الآن.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الباخرة العراقية وصلت إلى موقع الحادث للمشاركة في عمليات الإنقاذ بعد اندلاع النيران في الناقلتين، مضيفاً أن فرق الإنقاذ أجلت حتى الآن 25 بحاراً من على متنها.

وأشار إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن النقالة المستهدفة استرالية الجنسية

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من تعرض ناقلتي نفط لاستهداف في المياه الإقليمية قرب ميناء البصرة، تسبب بحريق كبير فيها.