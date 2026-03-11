انفجار كبير في ناقلة نفط قرب ميناء البصرة (صور+ فيديو)

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بوقوع انفجار في ناقلة نفط قرب ميناء البصرة أقصى جنوب العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الناقلة ويرجح أنها اجنبية تعرضت لأضرار كبيرة بالغة في محيط الميناء واشتعلت فيها النيران، جراء الانفجار الذي لم تعرف طبيعته بعد.

ويأتي هذا التطور بعد نحو ساعة من تعرض حقل مجنون النفطي لاستهداف جديد بطائرة مسيّرة، بعد يوم واحد فقط من سقوط مسيّرة أخرى داخل الحقل من دون تسجيل أضرار مادية أو بشرية، في مؤشر على اتساع نطاق المخاطر التي باتت تشمل منشآت حيوية في المحافظة.