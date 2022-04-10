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انفجار يستهدف رتل دعم للتحالف الدولي جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-04-10T19:32:12+0000
انفجار يستهدف رتل دعم للتحالف الدولي جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاحد باستهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي ضمن حدود محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق ضمن حدود ذي قار، انفجرت أثناء مرور رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي، من دون أن تلحق إصابات بالرتل".

وأضاف المصدر أن "الرتل استمر بمسيره إلى وجهته المقصودة".

وتتعرض أرتال الدعم اللوجستي للاستهداف بتفجيرات أثناء مرورها بالمحافظات العراقية، وهي متفاوتة في مدى نشاطها اذ تنشط مدة وتعود الاستهدافات للهدوء مدة أخرى.

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