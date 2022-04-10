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انفجار ثان خلال أقل من ساعة يستهدف رتل دعم للتحالف الدولي

Category: أمـن

Date: 2022-04-10T20:00:37+0000
انفجار ثان خلال أقل من ساعة يستهدف رتل دعم للتحالف الدولي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاحد، بوقوع استهداف جديد لرتل دعم تابع للتحالف الدولي ضمن محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الانفجار استهدفت الرتل أثناء مروره ضمن حدود محافظة صلاح الدين دون اصابات تذكر".

ومساء الأحد، استهدف انفجار بعبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق ضمن حدود ذي قار، أثناء مرور رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي، من دون أن تلحق إصابات بالرتل.

وتتعرض أرتال الدعم اللوجستي للاستهداف بتفجيرات أثناء مرورها بالمحافظات العراقية، وهي متفاوتة في مدى نشاطها اذ تنشط مدة وتعود الاستهدافات للهدوء مدة أخرى.

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