بابل تستنفر صحياً وأمنياً.. مقتل وإصابة 6 من الحشد الشعبي بانفجارات مجهولة (تحديث)

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية في بابل، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة ستة منتسبين من الحشد الشعبي بانفجارات لم تُعرف طبيعتها في مواقع تابعة للحشد شمالي المحافظة.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "انفجارات لم تُعرف طبيعتها وقعت في مواقع تابعة للحشد الشعبي بمنطقة في جرف الصخر في محافظة بابل".

وأضافت، أن "الانفجارات أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين من الحشد الشعبي". ووفقاً لتلك المصادر، فأنه "لم يتم التأكد ما إذا كانت الانفجارات ناتجة عن قصف جوي أو حادث عرضي".

بدوره وجهّ محافظ بابل عدنان فيحان، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، باستنفار الفرق الطبية ومستشفى المسيب لإسعاف جرحى قصف الحشد الشعبي بجرف الصخر.