انطلاق عملية أمنية مشتركة لتعقب داعش جنوب شرقي الموصل

شفق نيوز/ أطلقت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي بالاشتراك مع قطعات الجيش والشرطة والوكالات الأمنية، صباح اليوم السبت، عملية امنية واسعة للتفتيش والبحث عن المطلوبين جنوب شرق الموصل.

وقالت هيئة الحشد في بيان اليوم، ان قطعات قيادة العمليات المتمثلة بألوية (30، 58 ، 59) وأقسام القيادة من العمليات والاستخبارات والإعلام ومكتب معلومات نينوى ومديريات الحشد من الطبابة والمتفجرات والهندسة العسكرية ومعاونيه تكنولوجيا المعلومات.

ووفقا للبيان، فقد "تم خلال العملية الامنية تفتيش عدد من القرى وحاوي اصلان والجزرات وحافات المياه وصولا الى ضفاف نهر دجلة".

وأشار البيان الى أن تأتي هذه العملية تأتي ضمن الخطة المتبعة لقيادة الحشد الشعبي في نينوى بالتنسيق مع القوات الأمنية لتأمين ايام عيد الاضحى في عموم محافظة نينوى .